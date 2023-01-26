تنطلق اليوم بطولة كأس السوبر السعودي بنظامها الجديد بمدينة الرياض، بمشاركة 4 فرق، وتقام البطولة خلال الفترة من الـ26 وحتى الـ29 من يناير الجاري، بمشاركة أندية الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء، بنظام التجمع من 3 مباريات، بواقع مباراتين في نصف النهائي، ومباراة نهائية.ويدخل الهلال هذه البطولة بصفته بطلا للدوري الموسم الماضي، والفيحاء بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يدخل الاتحاد وصيفا للدوري، مع النصر (ثالث الدوري)، بدلا من وصيف الكأس الهلال.يذكر أن الهلال هو الفريق الذي حقق آخر نسخة لكأس السوبر بنظامها القديم، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض العام الماضي وحقق الهلال الفوز على بطل الكأس الفيصلي بركلات الترجيح 4/ 3، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/ 2.