«يا محاسن الصدف» في عالم كرة القدم من كان يتوقع أن يعود الثأر ويتجدد بين 3 نجوم محترفين أجانب داخل ملاعب المملكة.اليوم يلتقي الاتحاد والنصر ضمن بطولة كأس السوبر السعودي على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة (الرياض) في موقعة منتظرة وملحمة كروية نارية.نجما الاتحاد من البرازيل لاعب خط المتقدم رومارينهو، وزميله الحارس مارسيلو غروهي سيبحثان عن رد ثأرهما من قائد النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان في عام 2017 ضمن مونديال كأس العالم للأندية الذي أقيم في الإمارات، وكان الدون حينها مع «الملكي» ريال مدريد، وذلك في اللقاء الذي أقيم يوم 13 ديسمبر 2017 ضمن دور نصف النهائي، اصطدم المستضيف نادي الجزيرة الإماراتي مع ريال مدريد حينها وانتهى اللقاء بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف للعنكبوت الإماراتي.تقدم الجزيرة أولاً عن طريق «العقرب» روما، إلى أن قلب الملكي النتيجة بهدفين سجلهما رونالدو، وبيل.خلال نهائي المونديال التقى فريقا الريال مع غريميو البرازيلي حينها كان الدون مع الملكي، والحارس المميز مارسيلو غروهي مع غريميو، انتهى اللقاء لمصلحة الملكي بهدف دون مقابل أحرزه الدون في شباك غروهي.اليوم يلتقي العميد والأصفر في موقعة مرتقبة منتظرة، فهل ينتصر روما وغروهي أم ستكون لكتيبة الدون ورفاقه؟.