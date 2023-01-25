أكد مدرب النصر الفرنسي رودي غارسيا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، أن استعداد النصر غلب عليه الطابع الاسترجاعي الذي كان مهما لأن اللاعبين خاضوا مباراة قبل يومين، مؤكدا أن الفريق يستعد لمواجهة الاتحاد استعدادا كاملا.

وقال الفرنسي في حديثه من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز: «بشكل عام اللاعبون جاهزون فنياً وبدنيا، بالنسبه للإيفواري جيسلان كونان انضم معنا مؤخراً لكن لم يتدرب كثيراً، وكذلك الحارس روسي انضم في ليلة واحدة وفي حال جاهزيتهم 100٪؜ سأفكر بمشاركتهم في المباراه وإلا فعليهم أن ينتظروا في المباراه التي بعدها في حال عدم جاهزيتهم».

وأضاف: «لعبنا مع الاتحاد في الدوري والآن نحن نتصدر الترتيب هذا يعني أننا جيدون ونقوم بأداء جيد في الدوري ولكن يجب أن نتذكر أن الاتحاد خلفنا بنقطتين وبالتالي هو فريق جيد وأتمنى أن الفريق الأفضل هو من يفوز وفي نفس الوقت الأمنيه لفريقي الأفضلية والفوز».

وختم: «بشكل عام كل الخصوم روحهم عالية وهذا عمل إيجابي، إنهم يلعبون كذلك أمام نجم كبير بحجم كريستيانو رونالدو ويجب أن نتذكر أن الاتحاد يلعبون بـ٧ لاعبين أجانب بينما نحن لعبنا في مباريات سابقة بعدد أقل من اللاعبين الأجانب، والذي أؤكده أن جوستافو سيلعب أساسيا وهذا عمل إضافي سيحسن المنظومة ولكن لا أعرف عدد اللاعبين الأجانب الذين سيلعبون قد نصل إلى 4 لاعبين أجانب وقد نصل إلى عدد أكبر على حسب الحالة والجاهزية».