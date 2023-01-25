تستضيف جامعة الباحة اليوم (الأربعاء) بطولة ألعاب القوى للطالبات وألعاب القوى لذوات الإعاقة، بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الثالث للطالبات وتستمر لمدة ٤ أيام.وأوضحت مديرة بطولة ألعاب القوى هيفاء السويلم أن منافسات البطولة ستشهد مشاركة 111 لاعبة يمثلن ١٣ جامعة، وتضم المنافسات سباقات (100م، 200م، 1500م، الوثب الطويل، دفع الكرة الحديدية، رمي الرمح)، مشيرة إلى أنه وبحسب نظام البطولة يحق للجامعة المشاركة بطالبتين في كل مسابقة من المسابقات وبفريق واحد في كل سباق من سباقات التتابع.بدورها أشارت مديرة بطولة ألعاب القوى لذوات الإعاقة لينا الغامدي إلى أنه سيشارك في البطولة ٢٨ لاعبة يمثلن ٦ جامعات، وذلك لثلاث فئات من الإعاقة وهي: الإعاقة الحركية السفلية «كرسي متحرك»، والإعاقة البصرية، والإعاقة السمعية وستشمل المنافسات (سباقات الكرسي المتحرك، ورمي القرص، ودفع الجلة، ورمي الرمح)، مبينة أن البطولة سيُطبق بها القانون الدولي لألعاب القوى والتعديلات الخاصة بقانون اللجنة البارالمبية الدولية وشروط بطولة ألعاب القوى في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ويحق لكل فريق الاشتراك بلاعبة إلى 3 لاعبات كحد أقصى في مسابقة المضمار مع احتساب نتيجة أفضل لاعبتين فقط.وأقيم أمس (الثلاثاء) الاجتماع الفني للبطولتين، وتم خلاله اعتماد أهلية المشاركة، وتحديد أوقات المسابقات وأرقام كل لاعبة.