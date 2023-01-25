نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ⁧‫الأمير خالد الفيصل⁩، شهد وكيل ⁧إمارة مكة⁩ الدكتور مشبب القحطاني وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس صالح الرشيد توقيع مذكرة تفاهم بين ⁧‫كدانة⁩ ووزارة الرياضة لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الرياضية في المشاعر المقدسة.

وتهدف المذكرة إلى بناء مجتمع حيوي، وتمكين الرياضة في المنطقة، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الرياضية بالمشاعر المقدسة⁩ طوال العام، وتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر الرياضة المجتمعية، وقياس أثر البرامج الرياضية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.