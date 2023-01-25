نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شهد وكيل إمارة مكة الدكتور مشبب القحطاني وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس صالح الرشيد توقيع مذكرة تفاهم بين كدانة ووزارة الرياضة لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الرياضية في المشاعر المقدسة.
وتهدف المذكرة إلى بناء مجتمع حيوي، وتمكين الرياضة في المنطقة، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الرياضية بالمشاعر المقدسة طوال العام، وتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر الرياضة المجتمعية، وقياس أثر البرامج الرياضية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.