يخضع النجم الشبابي هتان باهبري لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع كامل، إثر إصابته بتمدد في الرباط الداخلي للركبة.وكان باهبري تعرض للإصابة في لقاء التعاون في بريدة، ضمن الجولة الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين. وفضل باهبري عدم إكمال المباراة حتى نهايتها، رغم نزوله في ربع الساعة الأخير من اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.وبذلك يتأكد غياب باهبري عن مباراة الشباب أمام الطائي يوم الجمعة القادم في حائل، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.