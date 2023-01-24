اعتلى الأهلي صدارة دوري يلو للدرجة الأولى، بعد فوزه القوي على ضيفه الجبلين بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.بدأ اللقاء برغبة أهلاوية قوية لحصد النقاط الثلاث، وسط تحفظ دفاعي لفريق الجبلين، وقبل نهاية الشوط الأول ومن مجهود فردي من هيثم عسيري تمكن من مرواغة الظهير مشعل الفرج، وسدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع فينيسوس، ليتغير اتجاهها وتخادع الحارس مزيد فريح، وتسكن الشباك هدفاً أول للأهلي (د:40)، وعاد هيثم مجدداً لنشر الأفراح الأهلاوية بإحرازه الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه (د:55)، واختتم سلمان المؤشر مسلسل الأهداف، بعد متابعة رائعة لتمريرة للوافد الجديد مودو بارو، ليضع المؤشر الكرة في الشباك بكل هدوء معلناً الهدف الثالث للأهلي (د:85).وبهذه النتيجة، يحقق الأهلي ولأول مرة ثلاثة انتصارات متتالية في دوري يلو، والانتصار التاسع، ليعتلي للمرة الأولى صدارة دوري يلو برصيد 34 نقطة، فيما تلقى الجبلين الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز العاشر.