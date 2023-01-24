أوقعت لجنة الانضباط عقوبتين على النادي الأهلي؛ لقيام جمهور النادي برمي علبتَي مياه تجاه مضمار الملعب في مباراة الحزم بدوري يلو، ونظير تأخر لاعبي فريق الأهلي في الدخول إلى أرضية الملعب، ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة ذاتها، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.وألزمت اللجنة النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (7,500) ريال عن مخالفة الجماهير، في قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق. كما ألزمت النادي بدفع غرامة مالية قدرها (11,250) ريالاً نظير تأخر لاعبيه في قرار غير قابل للاستئناف أيضاً.وعاقبت اللجنة نادي الباحة باعتباره خاسراً بنتيجة (3-0) لصالح نادي العمران، لقيامه بالامتناع عن لعب مباراة رسمية، وفقاً لما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة، وقررت اللجنة حرمانه من استكمال بقية مباريات بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 13 سنة (الدرجة الأولى)، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) ريال، وحرمانه من المشاركة في الموسم الرياضي 2023-2024، وحرمانه أيضاً من الإعانة المالية، في قرار قابل للاستئناف.وعاقبت اللجنة لاعب نادي الأخدود رينالدو ديوترا دا سيلفا بإيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (15,000) ريال، لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة وقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، وفقاً لما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة، في قرار غير قابل للاستئناف.كما عاقبت اللجنة مدرب نادي الوحدة خوسيه لويس سييرا لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة «فلاش انترفيو» بعد نهاية مباراة الوحدة والطائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ريال، في قرار قابل للاستئناف.وغرمت اللجنة نادي الشباب (10,000) ريال لتأخر لاعبيه إلى أرضية الملعب، ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام التعاون، في قرار غير قابل للاستئناف.