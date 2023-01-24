عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية اجتماعه الأول للعام الحالي 2023م برئاسة رئيس المجلس الكابتن ماجد أحمد عبدالله وذلك لمناقشة عدد من الملفات المالية والإدارية الرامية إلى تطوير عمل الجمعية خلال العام الحالي.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس مثمناً حضورهم ومتمنين أن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تسهم في تسيير عمل الجمعية، وبعد ذلك استعرض عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام للجمعية فهيد الدوسري والمدير الإداري المكلف للجمعية أصالة الحربي جدول أعمال الاجتماع والذي تضمن عرضاً للمشاريع المعتمدة للعام الحالي وموازنتها والجهات الداعمة لها.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية خلال الفترة القادمة، واستعراضا لأسماء المرشحين لشغل هذا المنصب لاختيار الأنسب، إلى جانب عدد من الملفات الإدارية، واتخذ المجلس بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة.