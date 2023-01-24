يستضيف الأهلي نظيره فريق الجبلين مساء اليوم (الثلاثاء) عند تمام الساعة الثامنة على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لدوري يلو للدرجة الأولى.

يدخل فريق الأهلي هذا اللقاء بحثاً عن نقاط اللقاء الثلاث والقفز لصدارة الدوري، إذ يحتل الراقي المركز الرابع برصيد 31 نقطة حصدها من 8 انتصارات و7 تعادلات وخسارة وحيدة وله من الأهداف 21 وعليه 10 أهداف.

فيما يدخل فريق الجبلين هذا اللقاء سعياً وراء الخروج بنتيجة إيجابية لتحسين وضعه في الدوري، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 25 وعليه 24 هدفاً.

من جهة أخرى، قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وليد عبدالرزاق معاذ، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه للنادي الأهلي وكافة أندية الوطن دون استثناء.

وثمّن رئيس الأهلي لوزير الرياضة وقفاته غير المستغربة التي تأتي في إطار الدعم والاهتمام بالأندية وجميع المنتسبين لها. جاء ذلك بعد موافقة لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة على منح النادي الأهلي «شهادة الكفاءة المالية»، وذلك بعد استكمال واستيفاء جميع المتطلبات المالية والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها اللجنة خلال المواعيد المحددة نظاماً، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما يأتي ذلك في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي الذي انتهجته إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد أعلن توقيعه مع اللاعب سميحان النابت الذي يعد من أبناء النادي قبل خوضه تجارب احترافية مع أحُد وأبها والتعاون الذي انضم له في يناير 2020.