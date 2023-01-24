كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع فريق الوحدة نور الرشيدي في أحد المستشفيات الخاصة عقب تعرضه للإصابة بكسر في أحد ضلوع الصدر ويحتاج إلى راحة لمدة ثلاثة أسابيع قبل الدخول في البرنامج التدريبي.

ومن جهة أخرى، واصل المدرب سييرا العمل الفني لخلق مزيد من الانسجام بين كافة الخطوط ورفع الحالة المعنوية بعد أن حصد فريقه ثلاث نقاط مهمة من أمام الطائي بهدفين مقابل لاشيء ضمن مباريات الجولة الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين، يأتي ذلك ضمن استعدادات الوحدة لمواجهة الفتح التي ستقام الجمعة القادم في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة في الدوري، وذلك على ملعب الشرائع، إذ يسعى الوحداويون لكسب هذه المواجهة من أجل تعزيز مركزهم في منطقة الدفء والابتعاد مبكرا عن مراكز الصراعات نحو الهبوط. وقد جهز المدرب سييرا المهاجم الفرنسي ديفيد بوغيل للمشاركة بعد شفائه من الإصابة من أجل اللعب في لقاء الفتح المرتقب.