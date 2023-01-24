كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن إدارة النصر قدمت عرضاً رسمياً للكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الحالي بعد دخوله الفترة الحرة التي تخوله للتوقيع لأي نادٍ حيث ينتهي عقده في 30 من يونيو 2023.

وأوضح المصدر ذاته أن العرض النصراوي لمدة سنتين ونصف يتجاوز 40 مليون يورو، على أن يتم التفاهم مع ريال مدريد على شراء المدة المتبقية لتسجيله في الميركاتو الشتوي، وفي حال لم يتم ذلك يكون الانتقال مع بداية الميركاتو الصيفي، مشيراً إلى أن اللاعب لديه الرغبة في اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق النصراوي الذي أصبح حديث العالم بعد تعاقده مع الأسطورة البرتغالية.

وأشار المصدر إلى أنه في حال تم التوقيع رسمياً فسيتم الإعلان خلال الساعات القادمة على أن يتم حضور اللاعب بعد نهاية نهائي كأس السوبر في حال وافق ريال مدريد على بيع ما تبقى من عقده.



• لوكا موديريتش



- مواليد 9 سبتمبر 1985



- العمر 37 سنة



- كابتن منتخب كرواتيا



- محترف ريال مدريد الإسباني



- أفضل لاعب في العالم 2018



الأندية التي لعب لها



2003–2008 دينامو زغرب



2003–2004 زرينيسكي موستار



2004–2005 إنتر زابرشيتش



2008–2012 توتنهام هوتسبير



2012 – حتى الآن ريال مدريد



• إنجازاته مع ريال مدريد



- 5 دوري أبطال أوروبا



- 4 السوبر الأوروبي



- 4 كأس العالم للأندية



- 1 كأس ملك إسبانيا



- 3 الدوري الإسباني



- 4 السوبر الإسباني