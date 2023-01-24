كشف المهندس مرضي آل منصور الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة وسط جدة للتطوير في منتدى مستقبل العقار، أن استاد مشروع وسط جدة يعتبر أحد المعالم الاستثنائية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لسببين، الأول أنه لا يوجد مشروع على مستوى العالم يضم كل هذه المعالم في بقعة واحدة، والسبب الثاني أنها معالم غير تقليدية، فالاستاد الرياضي استثنائي لأنه صمم طبقا لمواصفات الفيفا وأنه يتسع لـ45 ألف متفرج وأنه مكيف ويمكن التحكم بسقفه آليا، إضافة إلى أنه ملعب متعدد الاستخدامات وليس مجرد ملعب تقليدي لكرة القدم.

وأفاد بأن الاستاد مُحاط بقرية ترفيهية تضم مركزاً للرياضات الإلكترونية وغيره من وسائل الترفيه التي يُمكن للفرد والأسرة الاستمتاع فيها وقضاء يوم كامل وليس فترة المباريات فقط، علاوة على ذلك فالتصميم الخارجي للاستاد مستوحى من التراث المعماري لمدينة جدة وهو متفرد في تصميمه واستخداماته.