طالب مدرب الاتحاد نونو سانتو لاعبي فريقه بمضاعفة الجهود الفنية خلال المرحلة القادمة، والتي سيخوض خلالها العميد مواجهة حاسمة أمام النصر عند الساعة 9:00 من مساء الخميس القادم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن دور نصف النهائي في كأس السوبر السعودي. ويهدف المدرب سانتو لقيادة النمور لمباراة نهائي السوبر السعودي.

وتقرر مغادرة بعثة الفريق الاتحادي مساء غد (الثلاثاء) متوجهة للرياض، من أجل استكمال التحضيرات الفنية النهائية لمواجهة الكلاسيكو أمام النصر في دور الأربعة في بطولة السوبر السعودي. وأجرى المدرب سانتو مناورة كروية اليوم (الإثنين)، شهدت مشاركة الثنائي عبدالرحمن العبود ورومارينهو بعد اكتمال جاهزيتهما الطبية والفنية. واستقر المدرب على الأسلوب الفني، والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة النصر المرتقبة.