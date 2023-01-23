قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وليد عبدالرزاق معاذ، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه للنادي الأهلي وكافة أندية الوطن دون استثناء.

وثمن رئيس الأهلي، لوزير الرياضة، وقفاته غير المستغربة التي تأتي في إطار الدعم والاهتمام بالأندية وجميع المنتسبين لها.

جاء ذلك بعد موافقة لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، على منح النادي الأهلي «شهادة الكفاءة المالية»، وذلك بعد استكمال واستيفاء جميع المتطلبات المالية والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها اللجنة خلال المواعيد المحددة نظاما، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كما يأتي ذلك في إطار العمل المؤسسي والتنظيمي الذي انتهجته إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.