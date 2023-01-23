علمت «عكاظ» من مصادرها أن إجمالي المطالبات المالية التي تقف عائقا أمام استخراج نادي الطائي شهادة الكفاءة المالية تبلغ نحو 10 ملايين ريال يتطلب سدادها خلال الساعات القادمة من قبل إدارة نادي الطائي برئاسة تركي الضبعان، التي تسابق الزمن لاستخراج «الكفاءة» قبل نهاية الفترة المحددة نظاميا اليوم (الإثنين) قبل الساعة 12:00 صباحا.إذ تسعى إدارة «فارس الشمال» لاستقطاب لاعبين محترفين قبل نهاية الانتقالات الشتوية السبت القادم.