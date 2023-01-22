ذكرت «بلومبيرغ» أمس الأول، أن صندوق الثروة السيادية السعودي استكشف إمكان استحواذه على سباق فورمولا 1، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، تشمل ديون الفورمولا 1. وكشفت أن الصفقة ماتت في مهدها السنة الماضية، بعدما أبلغت مجموعة ليبرتي ميديا، المالكة لفورمولا 1، مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة السعودي بأن سباق السيارات الأشهر ليس للبيع. ونسبت «بلومبيرغ» لمصادر مطلعة قولها، إن الصندوق السيادي السعودي يظل مهتماً بالاستحواذ على فورمولا 1، وسيكون منافساً في أي وقت تغير مجموعة ليبرتي ميديا رأيها لتتجه إلى البيع. وكانت مجموعة ليبرتي ميديا المملوكة للملياردير جون مالون اشترت فورمولا 1 في سنة 2017 مقابل 4.4 مليار دولار. وأشارت «بلومبيرغ» إلى اهتمام الصندوق السيادي السعودي تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتوسيع مظلته الاستثمارية في مجالات الرياضة، من خلال الاستحواذ أخيراً على نادي نيوكاسل يونايتد البريطاني، وبطولات الغولف. واستضافت المملكة الجائزة الكبرى لفوروملا 1 في جدة في 2021. ويتوقع أن تظل السعودية مضيفاً لبطولات فورمولا 1 طوال العقد القادم.