تراجعت إدارة نادي الاتحاد عن تقديم شكوى رسمية تجاه اللاعب صالح الصقري، بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أكدت أن الادارة الاتحادية كانت تنوي تقديم شكوى رسمية على اللاعب الدولي السابق، إلا أن اللاعب اعتذر لمنسوبي العميد إدارة ولاعبين وجماهير.وقدم الصقري اعتذاره على خلفية تصريحه في أحد البرامج التلفزيونية بتعاطي بعض من لاعبي العميد المنشطات وتهربهم من لجنة الرقابة على المنشطات بادعاء الإصابة، وبالتالي تواجدهم في العيادة الطبية للخضوع للعلاج من الإصابات الوهمية، مقابل خضوع لاعبين عرف عنهم عدم استخدام المنشطات لكشف لجنة الرقابة.