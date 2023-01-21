حقق فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بطولة التنس للجامعات، بفوزه على فريق جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما، اليوم (السبت)، على ملاعب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني، وعميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية الدكتور حسن العواجي، وأمين عام اتحاد الجامعات الدكتور عبدالإله الصلوي، ومدير البطولة الدكتور علي جباري، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، حيث تسلم فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كأس المركز الأول والميداليات الذهبية، ونال فريق جامعة الإمام محمد الميداليات الفضية، وكانت الميداليات البرونزية من نصيب جامعة الملك فيصل التي حلت في المركز الثالث بفوزها على فريق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.بدوره، أشاد رئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني بالمستوى المميز للاعبين خلال المنافسات، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد الاستعداد الجيد للجامعات المشاركة ما أسهم في نجاح البطولة فنياً، مثمناً في الوقت نفسه للجامعة الإسلامية الاستضافة المميزة للبطولة ولنادي الأنصار تعاونه من خلال استضافة عدد من المباريات على ملاعبه.وهنأ الدكتور المزيني فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بتحقيق اللقب، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولات المقبلة، مؤكداً أن المباراة النهائية ظهرت بمستوى قوي وتميزت بالندية والإثارة لتكون ختاما رائعا لبطولة مميزة.من جانبه، أشار الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي إلى أن البطولة والبطولات الأخرى التي ينظمها الاتحاد سوف تستمر في التنقل بين جامعات المملكة في مختلف المناطق، للمشاركة في نشر ثقافة البطولات الجامعية والمساهمة في التنشيط السياحي والمعرفي بمناطق المملكة، كما أن البطولات الجامعية تساهم في اكتشاف المواهب التي تدعم منتخبات المملكة بالكفاءات الرياضية.وانطلقت البطولة الأربعاء الماضي بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن موسمه الحالي الـ١٣ لبطولاته، بمشاركة ١٦ جامعة، وأقيمت منافساتها على ملاعب الجامعة الإسلامية، ونادي الأنصار بالمدينة المنورة.‫أُرسلت من الـ iPhone