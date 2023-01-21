حقق الوحدة فوزاً مهماً على ضيفه الطائي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين، وتمكن الوحدة من إحراز هدف اللقاء في الشوط الثاني، عن طريق محترفه جيرسون رودريغيز (د:65)، وبهذه النتيجة يحقق الوحدة فوزه الرابع في الدوري ويصل للنقطة 15 ويحتل المركز 12، فيما تلقى الطائي الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع.