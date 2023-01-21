أعلن فريق بشكتاش التركي عودة المهاجم الكاميروني فنسينت أبو بكر البالغ من العمر 30 عاماً إلى صفوفه بعقد لموسمين ونصف يمتد حتى نهاية موسم 2024-2025 مع خيار لمدة عام إضافي.

المهاجم الكاميروني وصل إلى تركيا أمس بعد إعلان النصر مغادرته رسمياً، وخضع للفحوصات الطبية صباح اليوم قبل توقيع العقد رسمياً مع بشكتاش.

وسيحصل أبوبكر على مكافأة توقيع صافية قدرها 1،140،000 يورو وراتب صافٍ قدره 1،555،000 يورو لموسم 2022-2023، وتألق أبوبكر مع الفريق التركي بين عامي 2016 و2017 وبين عامي 2020 و2021.

ونشر بشكتاش التركي مقطع فيديو خارج عن سياق وعرف تقديم اللاعبين للأندية في جميع أنحاء العالم، وبدا غريباً بعض الشيء، إذ سلط الفيديو الضوء على انتقال كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى النصر ثم انتقال الهولندي فاوت فيخورست من بشكتاش إلى «الشياطين الحمر» وأخيراً عودة أبوبكر للدوري التركي.