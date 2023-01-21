يجري لاعب فريق الهلال عبدالإله المالكي، يوم (الإثنين)، عملية الرباط الصليبي في مستشفى سبيتار في قطر، بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي وحاجته للتدخل الجراحي.

وكان المالكي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في مباراة الاتحاد بجدة في الـ5 من يناير الجاري، عندما شارك في الدقيقة 76 بدلاً لمحمد كنو إلا أنه تعرض لاحتكاك مع لاعب العميد رومارينيو اضطره للخروج مصاباً.

وتعتبر عملية الرباط الصليبي التي سيخضع لها المالكي الثانية بعد تعرضه للإصابة العام الماضي خلال مباراة المنتخب السعودي في فبراير ضمن تصفيات كأس العالم الماضية، قبل أن يعود للمشاركة في مباراة الهلال الودية في سبتمبر الماضي أمام القادسية الكويتي.