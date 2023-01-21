يراقب مدرب الاتحاد نونو سانتو مباراة النصر والاتفاق، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يهدف المدرب الاتحادي للوقوف على أبرز نقاط الضعف في الفريق النصراوي الذي سيواجهه الخميس القادم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن نصف النهائي في كأس السوبر السعودي.

ويطمح المدرب سانتو في قيادة العميد للفوز على النصر في دور الأربعة والوصول للمباراة النهائية على كأس السوبر السعودي، وبدأ النمور تحضيراتهم الفنية اليوم (السبت) لمواجهة النصر القادمة، التي يتطلع من خلالها لاعبو الاتحاد لتحقيق الانتصار واللعب على نهائي كأس السوبر وحصد أول الألقاب المحلية.

يذكر أن النصر والاتحاد التقيا الموسم الحالي في لقاء الدور الأول من دوري روشن السعودي على ملعب مرسول بارك بالرياض وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.