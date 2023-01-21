نجح اللاعب الاتحادي المعار لفريق الخليج خالد السميري في تسجيل أول أهدافه مع «الدانة» في شباك الرائد التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الخليج ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان السميري اختار الخليج محطةً احترافيةً ثالثة في مشواره الكروي، بعد أن خاض تجربة احترافية ثانية الموسم قبل الماضي مع فريق الفيصلي الذي حصد معه كأس الملك ومن ثم عاد لفريقه الاتحاد في الموسم الماضي.

ويطمح السميري في مواصلة تألقه مع فريق الخليج في الموسم الحالي، والمساهمة في تحقيق الانتصارات وبقاء «الدانة» ضمن دوري الكبار.

من جانب آخر، قرر مدرب فريق الخليج ايمانويل منح لاعبي الفريق 4 أيام راحة، بدءاً من اليوم السبت على أن يعودوا للتدريبات الأربعاء القادم، استعداداً للقاء أبها عند الساعة 8:30 مساء الخميس الثاني من فبراير القادم ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.