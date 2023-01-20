فرض التعادل الإيجابي نفسه على قمة الجولة والتي جمعت التعاون بضيفه الشباب بعد تعادلهما بهدف لكل منهما، فيما واصل الخليج انتفاضته وحقق فوزه الثالث على التوالي على حساب ضيفه الرائد بثلاثية دون مقابل، كما قلب ضمك تأخره لفوز قوي على الفتح بثلاثة أهداف لهدف وذلك ضمن لقاءات الجولة 14 لدوري روشن السعودي.على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، خرج التعاون وضيفه الشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتقدم الشباب أولاً عن طريق متعب الحربي (د: 41)، ومن ثم عادل للتعاون لاعبه الفارو ميدران (د: 68)، وبهذه النتيجة يحقق الشباب تعادله الرابع ويصل للنقطة 28 وفي المركز الرابع، فيما حقق التعاون تعادله الثالث ويصل للنقطة 27 وفي المركز الخامس.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، حقق فريق الخليج فوزه الثالث على التوالي بثلاثية دون مقابل من أمام ضيفه الرائد، وأحرز أهداف الخليج الثلاثة كل من: اندريه يوكو (د: 31)، خالد السميري (د: 60)، سوكول تسيكاليشي (د: 89)، وبهذه النتيجة يحقق الخليج فوزه الرابع في الدوري ويصل للنقطة 13 وفي المركز الثالث عشر، فيما تلقى الرائد الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 16 نقطة وفي المركز الحادي عشر.وعلى ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، حقق ضمك الفوز في الظهور الأول على ملعبه بعد أن قلب تأخره من أمام الفتح لانتصار بثلاثة أهداف لهدف، وأحرز أهداف ضمك كل من: العربي هلال سوداني (د: 72)، برونو دوارتي (د: 83)، دوماغوج أنتوليتش (د: 90+12)، فيما أحرز هدف الفتح اللاعب علي الزبيدي (د: 10)، وبهذه النتيجة حقق ضمك فوزه الخامس ووصل للنقطة 21 وفي المركز السادس، فيما تلقى الفتح الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 18 نقطة وفي المركز الثامن.