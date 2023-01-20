عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي اجتماعاً مع المدير التنفيذي للمكتب الآسيوي التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة السيد هاكوب خاجيريان يوم أمس (الخميس)، بصالة الاجتماعات بالاتحاد السعودي لكرة السلة بالرياض، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة محمد آل زين، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله بن شعيل ومسؤولي الاتحاد الفنيين.

وتم تقديم عرض مرئي للأعمال المنجزة من قبل اتحاد كرة السلة لعام 2022 في بداية الاجتماع، ومن ثم مناقشة وبحث استضافة بطولات إقليمية وقارية، ومناقشه تفعيل وتوثيق أواصر التعاون بين الاتحاد السعودي والمكتب التنفيذي الآسيوي في مختلف الجوانب الفنية والإدارية الخاصة باللعبة، والاستعانة والاستفادة من حكام القارة الآسيوية وتبادل الخبرات التحكيمية.

من جهته قدم السيد هاكوب خاجيريان الشكر والتقدير على حسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافة، وأشاد بالعمل والمستوى الفني والإداري للاتحاد السعودي لكرة السلة، وتطور المنتخب السعودي الذي نجح في رفع تصنيفه الدولي والآسيوي خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن الاتحاد السعودي لكرة السلة ينفذ برامج تطويرية ستساهم في وصول السلة السعودية إلى مراكز متقدمة خلال المرحلة القادمة، وبمشاركة العنصر النسائي في مختلف أنشطة الاتحاد المحلية والدولية والاهتمام بالتطوير ورفع مستوى كرة السلة النسائية.