حقق نادي العرين من محافظة ظهران الجنوب بطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة التي أقيمت في نسختها الأولى على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بمنطقة جازان على مستوى الفريق الأول. مثل الفريق الأول اللاعبون: تركي سعيد الوادعي (كابتن الفريق) وطاهر النابهي وبدر ظافر الوادعي وياسر حسن الدغار وعبدالله تركي مسعد، وبإشراف المدربين الكابتن ياسر محمد عبدالفتاح والكابتن أحمد محمد أبوحليمة، وبإشراف إداري اللعبة ونائب رئيس النادي منصور حيان الوادعي، وبمتابعة واهتمام رئيس النادي حسين محمد الوادعي.

وسيشارك الفريق في تصفيات الصعود لدوري الدرجة الأولى.

وفي السياق ذاته حقق شباب النادي المركز الثالث لدرجة الشباب، ومثل الفريق اللاعبون: فيصل بند آل عريعر ودليم حامد آل زاهر وعبدالرحمن راشد آل عريعر وعبدالعزيز منصور حيان.

يذكر أن البطولة تضم 4 مناطق: عسير ونجران والباحة وجازان المستضيفة للبطولة، ويشارك فيها 8 أندية، وقد حقق نادي اليرموك من جازان المركز الثاني ونادي نجران المركز الثالث.