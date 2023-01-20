يستضيف «ضمك»، مساء اليوم، على ملعب منشأته، ولأول مرة في دوري روشن السعودي، نادي «الفتح» وذلك عند الساعة الـ6:00 مساءً، ضمن الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي، بعد أن قرّرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراة الفريقين⁧ من ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة⁩⁩ بأبها، إلى ملعب نادي «ضمك»، في قرار تم تنفيذه بناء على تقرير فريق العمل المختص على فحص منشأة النادي، الذي تضمن الإفادة بجاهزية المنشأة لاستضافة بعض مباريات مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023-2022. وكانت «عكاظ» قد نشرت مواد صحفية عدة في أوقات سابقة عن الضعف الجماهيري الضمكاوي الكبير أمام الأندية غير الجماهيرية، الذي كانت تشهده مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بأبها، فيما طالبت الجماهير مُسبقاً بنقل مباريات الفريق إلى ملعب منشأته، معللين ذلك بأن المنشأة تتوسط محافظة خميس مشيط حيث مقر النادي، وستكون داعماً ومحفزاً للحضور، إضافة إلى قرب الملعب من المواقف عكس معاناة جماهير ملعب المحالة التي تعاني بُعد المسافة ما بين مواقف السيارات حتى مدرجات الملعب، ويبقى السؤال حائراً: هل ستكون للجماهير أعذار أخرى اليوم؟!