تجاوزت صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع نادي النصر أبعاد المستطيل الأخضر في ظل تطور المفهوم الاقتصادي الذي تستند عليه رؤية المملكة 2030 وتركيزها على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال كل عوامل الجذب السياحي خصوصاً أنها محظوظة بمكنوز تاريخي وتراثي وتنوع تضاريسي طبيعي وثقافي يميزها عن غيرها، وباعتبار أن الدون لاعب يحظى باهتمام إعلامي وجماهيري لا يضاهيه فيه أي رياضي في العالم، وهو الأمر الذي جاوز بالصفقة حدود الرياضة لتشمل جوانب ذات عوائد اقتصادية مهمة تستحق العمل الجاد على الترويج الإعلاني لها حتى تصل إلى شعوب العالم.من جهته، علق رئيس الغرفة التجارية في الطائف سامي العبيدي، على الصفقة الكبرى في تاريخ الرياضة السعودية بقوله: «لا يختلف اثنان على أن توقيع كريستيانو رونالدو مع نادي النصر وارتداء قميص العالمي يعتبر إضافة فنية للنادي والدوري عموماً وداعماً عناصرياً مهماً وقوياً لفارس نجد، إضافة إلى أن اللاعب في ظل المتابعة الجماهيرية التي تتجاوز نصف المليار متابع في حسابه الشخصي بالانستغرام على سبيل المثال لا الحصر كان سبباً في قفز حساب النصر عبر الانستغرام من 700 ألف متابع إلى 9 ملايين في ظرف أيام قليلة والرقم قابل للزيادة، وبالتالي هذا يعزز من كونه أفضل سفير من شأنه تسليط الضوء على ما وصلت له مملكتنا في ظرف زمني قصير من نتائج للرؤية التطويرية والنقلة النوعية وتجويد الخدمات، إضافة لجلب مستثمرين محتملين للاستثمار في القطاعات المهيئة بالكامل لاستقبال المستثمرين». وأضاف العبيدي: «لاعب بجماهيرية كريستيانو رونالدو قادر على تنشيط السياحة المحلية وتسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية في المملكة، وهي كثيرة ومتنوعة التضاريس والمعالم والثقافة وهو ما يدعم الأثر الإيجابي للصفقة لتمتد إلى خارج الرياضة وحدود الملاعب».وختم العبيدي حديثه لـ«عكاظ» بقوله: «لا بد من شكر كل من عمل على إتمام هذه الصفقة الكبيرة من حيث القيمة الفنية والجماهيرية والتاريخية للاعب بحجم كريستيانو رونالدو سواء المسؤولين في وزارة الرياضة وفي مقدمتهم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل أو رجال نادي النصر الداعمين، وعلى رأسهم الأمير خالد بن فهد وكل من خطط وعمل على إتمام صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو التي ستتنوع وتتعدد مكاسبها الاقتصادية مستقبلاً».يذكر أن «عكاظ» أشارت إلى أن جميع النسخ من قمصان كريستيانو رونالدو نفدت خلال ساعة من طرحها في متجر النادي، ومن المتوقع أن تزيد العقود التجارية والمالية للنادي، إذ ستجذب هذه الصفقة كبرى الشركات الاقتصادية والتسويقية، خصوصاً أن عودة كريستيانو إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021، قفزت بالمبيعات ليكون قميص رونالدو مع اليونايتد هو الأسرع مبيعاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حسب ما أشارت له الصحافة الإنجليزية.