في ليلة كروية تاريخية مدججة بنجوم الكرة العالمية بصفة عامة والأوروبية واللاتينية ونجوم الوطن بصفة خاصة خطفت من خلالها أنظار العالم التي اتجهت لصوب درة الملاعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض والاستمتاع بلقاء فريق باريس سان جيرمان ونظيره فريق موسم الرياض، والذي انتهى لباريس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وتوج الفريق الباريسي بكأس الموسم وسط حفاوة جماهيرية.بدأ اللقاء جميلاً كجمال الرياض وباريس ولم يمضِ سوى ثلاث دقائق حتى وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البصمة التهديفية الأولى لباريس سان جيرمان بعد تمريرة ذكية من البرازيلي نيمار (د: 3)، ليتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويتحصّل على ركلة جزاء تمكن من خلالها من إحراز هدف التعادل لفريق موسم الرياض (د: 34)، وبعد خمس دقائق تحصّل اللاعب الباريسي خوان بيرنات على بطاقة حمراء لعرقلته لسالم الدوسري، ومع ذلك تمكن باريس من إحراز الهدف الثاني عن طريق مدافعه ماركينيوس (د: 43)، وتألق الحارس محمد العويس في التصدي لركلة جزاء تقدم لها نيمار (د: 45+3)، وقبل نهاية الشوط الأول عاد كريستيانو رونالدو لهز الشباك وإحرازه هدف التعادل الثاني لموسم الرياض (د: 45+6)، وفي الشوط الثاني واصل الفريقان مسلسل هز الشباك إذ أحرز سيرجيو راموس الهدف الثالث لباريس (د: 53)، وعادل لموسم الرياض الكوري جانغ هيون سو (د: 56)، ومن نقطة الجزاء أحرز كيليان مبابي الهدف الرابع لباريس (د: 60)، وأضاف هوجو ايكيتيكي الهدف الخامس لباريس (د: 78)، واختتم تاليسكا مسلسل الأهداف بإحرازه للهدف الرابع لموسم الرياض (د: 90+4)، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5/‏ 4.