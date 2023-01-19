تُوج منتخب العراق بكأس الخليج العربي 25 بعد فوزه الصعب على نظيره منتخب عمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أشواط إضافية (1/ 1 الأشواط الأصلية) في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البصرة الدولي في نهائي خليجي 25 المقامة في العراق.بدأ اللقاء بسيطرة عراقية وسط تراجع لاعبي عمان الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة، وتمكن أسود الرافدين من التقدم بالنتيجة مبكراً عن طريق لاعبه إبراهيم بايش بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الثمانية عشر على يسار الحارس إبراهيم المخيني (د: 24)، وحاول منتخب عمان العودة للقاء وتمكن من الحصول على ركلة جزاء تقدم لها جميل اليحمدي ولكن الحارس جلال حسن تمكن من التصدي لها، وفي الوقت القاتل تحصل عمان على ركلة جزاء أخرى تقدم لها هذه المرة صلاح اليحيائي وتمكن من إحراز هدف التعادل لمنتخب بلاده (د: 90+6)، لتمتد المباراة لأشواط إضافية ويبدأ لقاء آخر شهد ثلاثة أهداف مثيرة إذ تحصل منتخب العراق على ركلة جزاء في الشوط الثاني الإضافي تقدم لها أمجد عطوان وأحرز الهدف الثاني للعراق (د: 116)، ومن ثم تمكن المنذر العلوي من إحراز هدف التعادل لعمان (د: 119)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز مناف يونس الهدف الثالث للعراق (د: 120+2)، لينتهي اللقاء بفوز العراق بثلاثة أهداف لهدفين.وبذلك يحقق العراق كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه ويأتي ثانياً خلف منتخب الكويت الذي حققها عشر مرات، فيما اكتفى منتخب عمان بالمركز الثاني والميداليات الفضية.