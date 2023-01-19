اعتلى الاتحاد صدارة دوري روشن السعودي بعد فوزه القوي على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما خرج فريقا العدالة وضيفه الباطن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة 14 لدوري المحترفين.في الجوهرة المشعة، تنازل مدرب الاتحاد نونو سانتو عن قناعاته واعتمد على برونو هنريكي بجوار طارق حامد ووضع إيغور كورنادو في موقعه الأساسي كصانع ألعاب ليبدع الاتحاد ويمتع جماهيره بدايةً من كرة ثابتة نفذها كورنادو بنجاح في الشباك الفيحاوية (د: 23)، ومن مجهود فردي رائع تحصل عبدالرزاق حمدالله على ركلة جزاء سددها بنجاح كهدف ثانٍ للاتحاد (د: 45+1)، وبعد دقيقتين فقط عاد كورنادو ليتلاعب بالدفاع الفيحاوي وتصل الكرة لهارون كمارا الذي وضعها بهدوء في الشباك هدفاً اتحادياً ثالثاً (د: 45+3)، واستمرت النتيجة كما هي عليه في الشوط الثاني وكاد البديل محمد الصعيري أن يضيف الهدف الرابع ولكن كرته مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق العميد فوزه التاسع ويصل للنقطة 31 ويعتلي الصدارة مؤقتاً، فيما تلقى الفيحاء الخسارة السابعة وتجمد رصيده عند 15 نقطة وفي المركز الثاني عشر.وفي الأحساء، خرج فريقا العدالة وضيفه الباطن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتقدم العدالة أولاً عن طريق: ديفيد تيجانيتش (د: 59)، وبالخطأ في مرمى فريقه عادل لاعب العدالة محمد العوفي النتيجة للباطن (د: 86)، وبهذه النتيجة يحقق العدالة التعادل الثالث ويصل للنقطة 9 وفي المركز الخامس عشر، كما حقق الباطن تعادله الثالث ووصل للنقطة الثالثة وفي المركز السادس عشر والأخير.