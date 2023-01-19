تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع القادم اجتماعها بأعضاء اللجنة لوضع خطة وروزنامة بطولة كأس الملك الموسم القادم. وكشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» أن البطولة ستعود بمشاركة ٦٤ فريقا كما كان في السابق قبل اعتمادها بشكل الحالي قبل جائحة كورونا.وأضاف المصدر: «إن البطولة ستشهد مشاركة أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وسيحدد الاجتماع الآلية التي ستنطلق بها، سواء من خلال إقامة مباريات تصفيات أو غيرها».