انطلقت أخيرا مبادة مسار رياضي تستهدف أيتام جدة تماشياً مع الحديث المأثور عن الصحابي عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: «علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل»، لعدد من الأيتام لمساعدتهم على استغلال أوقات فراغهم واكتشاف مواهبهم، واستقطاب مواهب سعودية صاعدة، تشارك في المبادرة الجهات الحكومية والأهلية والشركات والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تعتبر هذه الرياضات من أهم أنواع الرياضة وأكثرها ترفيهاً وجذباً ومنفعة، إضافة إلى فوائدها الصحية على المستوى النفسي و الجسدي.وترتبط المبادرة مباشرة بأحد الأهداف الإستراتيجية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأحد برامجها التنفيذية: برنامج تحسين جودة الحياة، حيث بدأ البرنامج بمسار رماية السهام وسيستمر لنهاية الموسم الرياضي مروراً بجميع الألعاب المستهدفة.