أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للكرة الطائرة نايف العبيد لـ«عكاظ» أن الاتحاد حريص كل الحرص وبمتابعة دقيقة من رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي على التطبيق المثالي لروزنامة المسابقات المحلية، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة في كل مسابقة.

وأشار العبيد إلى أن اللجنة الفنية حققت في الموسم الماضي العلامة الكاملة في تقييم اللجان العاملة بالاتحاد، إذ طبقت الروزنامة 100٪ رغم ضخامة العمل والضغط الكبير على الصالات.

وقال «في هذا الموسم تواصل اللجنة الفنية العمل بشكل احترافي على الرغم من استحداث بطولتي ممتاز الناشئين والشباب (B) وجولات الكرة الشاطئية وتطوير مشروع البراعم إلى ثلاث مراحل والتنسيق المستمر مع إدارة المنتخبات من أجل المعسكرات المكثفة لجميع المنتخبات براعم وناشئين وشباب وأول؛ كل ذلك نتيجة عمل متقن جداً تقف خلفه كوادر وطنية تعمل ليل نهار من أجل العمل على تسهيل وخدمة الأندية».

وأكد العبيد أن الاتحاد حريص أيضاً على التنسيق مع جميع القطاعات التي لديها أنشطة وبطولات.

وأضاف «اللجنة لديها عضو وممثل للقطاعات العسكرية، وقبل إعلان روزنامة الموسم، تأخذ في الاعتبار مواعيد البطولات كما يحدث في هذا الموسم فالدوري سيتوقف 15 يوماً من أجل إقامة دورة الألعاب الرياضية 18 للقوات المسلحة بمنطقة تبوك، وهنا تكون عدالة المنافسة حاضرة للجميع، أما من يطالب بتأجيل المباريات من أجل معسكرات القطاعات الأخرى فهذا أمر غير منطقي أبداً ومشاركة اللاعبين في هذه المعسكرات يتم التنسيق فيها بين الأندية والقطاعات ولا دخل للاتحاد فيها، فالاتحاد يؤجل المنافسات في البطولات والمشاركات الخارجية أما مسألة المعسكرات فهي شأن داخلي للأندية».

وعن الحضور الجماهيري، أوضح العبيد «ملف الدكتور خالد الزغيبي الانتخابي أحد عناوينه الرئيسية توسيع المنافسة ورفع مستوى الدوري ولهذا كان قرار مشاركة الأجانب الثلاثة الذي أحدث نقلة كبيرة للعبة وساهم بشكل مباشر في بيع مسمى الدوري ليصبح دوري جاهز للكرة الطائرة لأول مرة في تاريخ الرياضة السعودية على صعيد الألعاب المختلفة، كل هذه العوامل تساعد على الحضور وهنا يأتي دور الأندية في تفعيل روابطها ودفع جماهيرها للحضور، أما الاتحاد فدوره يأتي في بطولات المنتخبات كما حدث في بطولة غرب آسيا للشباب التي توج منتخبنا بلقبها فقد سهلنا للجماهير الحضور ودعمنا روابط الأندية فكان الحضور كبيراً وساهم في تتويج الأخضر الشاب، كما يأتي دور الاتحاد في البطولات المجمعة مثل بطولتي الكأس والنخبة ففي الموسم الماضي جلبنا رعاة خاصين لدعم الجماهير من خلال السحب على جوائز قيّمة جداً وكان هناك تفاعل وحضور جماهيري كبير وسيستمر هذا العمل في بطولتي كأس جاهز وبطولة نخبة جاهز».