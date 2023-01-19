تُوج إنتر ميلان بطلاً لكأس السوبر الإيطالي، بعد فوزه القوي على جاره ميلان بثلاثية دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك فهد الدولي بالرياض.ووسط حضور أكثر من 51 ألف مشجع، هيمن الإنتر على مجريات اللقاء مبكراً، وبعد مرور 10 دقائق فقط وضع فيديريكو ديماركو البصمة التهديفية الأولى، بعد تمريرة ذكية من نيكولو باريلا، ليضعها ديماركو بيسراه على يمين الحارس تاتاروسانو هدفاً أول للإنتر (د:10)، وواصل الإنتر هجومه، ومن مجهود أكثر من رائع تجاوز ادين دجيكو خصمه لاعب ميلان ساندرو تونالي، ويسدد بيمناه كرة قوية أرضية على يسار تاتاروسانو هدفاً ثانياً للإنتر (د:21).وفي الشوط الثاني، عاد ميلان للقاء وسيطر على منتصف الملعب، واعتمد لاعبوه على التسديد من خارج منطقة الـ18، لا سيما من الثنائي إسماعيل بن ناصر ولياو، ولكن دون أن تهتز شباك الإنتر إذ كان الحارس أونانا لها بالمرصاد، ومن تمريرة ذكية من ميلان سكرينيار تجاوز لاوتارو مارتينيز مدافع ميلان توموري، ليواجه لاوتارو الحارس تاتاروسانو، ليضع الكرة بيمناه في المرمى هدفاً ثالثاً للإنتر (د:77)، لينتهي اللقاء بفوز الإنتر بثلاثة أهداف دون مقابل.وبهذه النتيجة، يحافظ إنتر ميلان على لقبه بطلاً للسوبر الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، والمرة السابعة في تاريخه، متساوياً مع ميلان، وخلف يوفنتوس الذي حقق اللقب 9 مرات.