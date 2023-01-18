اختتم الاتحاد السعودي للتجديف بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة وبجوائز تصل إلى 100 ألف ريال.وتوج رئيس الاتحاد علي حسين علي رضا، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي كيم فوهو، وعضو مجلس الإدارة الأمير خالد بن سعود الفيصل، الفائزين بالميداليات.فيما توجت نائب رئيس مجلس الإدارة شيرين أبو الحسن، الفائزات بميداليات البطولة بحضور عضوتي مجلس الإدارة نبيلة أبو الجدايل، ولبنى هداية.وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف علي حسين علي رضا، أن تنظيم هذه البطولة يهدف إلى رفع الوعي وتعريف المجتمع السعودي برياضة التجديف، حيث تشكل هذه البطولة أهمية عالية للفرق ورياضيي التجديف الحاليين، وكذلك تعتبر مظلة لمن يمارسون رياضة التجديف بشكل عام.وأضاف «نسعى لتوسيع قاعدة اللاعبين وتسهيل وصول مزاولي هذه الرياضة لهدفهم، وبإذن الله ستكون البطولة على قدر التطلعات».فيما أوضح المدير التنفيذي للاتحاد يوسف بن وائل جليدان، أن البطولة تعتبر لبنة أساسية لاكتشاف عدد من الرياضين لاختيارهم ضمن برامج منوعة لتطويرهم في رياضة التجديف.وتابع «نهدف من هذه البطولة إلى تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتوائمة مع أهداف اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعوديه ووزارة الرياضة بشأن نشر الرياضة وزيادة ممارسيها».فيما أوضح كمال حسن المدير الفني للبطولة أن هذه النسخة كانت مميزة حيث ارتفعت أعداد المسجلين والراغبين بالمشاركة بشكل كبير حيث وصل عددهم نحو أكثر من 400 رياضي ورياضية، ولكن نظراً لعدد المقاعد المحدودة واختيار أفضل الأرقام تأهل 120 لاعباً ولاعبة فقط.وأضاف: تم استحداث فئات جديدة في بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات، وهذا ما يؤكد زيادة أعداد الممارسين.