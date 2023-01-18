واصل الأهلي انتفاضته في دوري يلو للدرجة الأولى، وانتصر على ضيفه الحزم بهدف دون مقابل، كما فاز جدة على مضيفه الساحل بالنتيجة ذاتها، وفي ديربي نجران اكتسح الأخدود جاره نجران برباعية دون مقابل، فيما تعادل الفيصلي مع الشعلة بهدف لكل منهما، في ختام لقاءات الجولة الـ17 من دوري يلو.على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، حقق الأهلي فوزاً صعباً على ضيفه الحزم بهدف دون مقابل، جاء عن طريق المهاجم عبدالله المقرن (د:74)، ليحقق الراقي فوزه الثامن ويصل للنقطة 31 في المركز الرابع، ويتبقى له لقاء مؤجل، فيما تلقى الحزم الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثالث.وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، انتصر جدة على مضيفه الساحل بهدف دون مقابل، جاء عن طريق نجمه محمد فؤاد (د:45+3)، ليحقق جدة فوزه السابع ويصل للنقطة 25 في المركز السابع، فيما تلقى الساحل الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير).وفي ديربي نجران، حقق الأخدود فوزاً كبيراً على جاره نجران بأربعة أهداف دون مقابل، وجاءت الأهداف عن طريق صالح الحارثي (هدفين:45+4، 53)، عثمان باري (د:12)، كاكا مينيديز (د:75)، وبهذه النتيجة يحقق الأخدود فوزه العاشر ويصل للنقطة 33 في المركز الثاني، فيما تلقى نجران الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ16.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، خرج الفيصلي بتعادل صعب من أمام ضيفه الشعلة بهدف لكل منهما. أحرز هدف الشعلة محترفه ديفيد مولينغا (د:54)، وعادل للفيصلي صالح القميزي (د:64)، وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي تعادله الرابع ويصل للنقطة 34 محتفظاً بصدارة الدوري، فيما حقق الشعلة التعادل الخامس ويصل للنقطة 11 محتلاً المركز الـ18 (الأخير).