أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي «تويتر» تحديد موعد عملية الرباط الصليبي للاعب عبدالإله المالكي وذلك يوم الاثنين القادم في «سبيتار» بقطر، وكان المالكي تعرض للإصابة في مباراة الفريق الدورية أمام الاتحاد، وكان قد سبق له التعرض لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي خلال مباراة منتخبنا الوطني في فبراير ضمن تصفيات كأس العالم الماضية.على صعيدٍ آخر واصل الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية، وقد تركزت معظم التدريبات على التدريبات اللياقية طبق خلالها المدرب دياز جملاً تكتيكية عبر مناورة فنيّة وسط الملعب.