افتتحت أمس الأربعاء بطولة التنس الأرضي للجامعات التي تستضيفها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الـ13 لبطولاته، بحضور المشرف العام على وكالة الجامعة الدكتور أحمد الرفاعي، وأمين عام اتحاد الجامعات الدكتور عبدالإله الصلوي.ورحب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني خلال كلمته في حفل الافتتاح بالمشاركين، مؤكداً أن البطولة تأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد لنشر الرياضة الجامعية، وربط الجامعات رياضياً لتحقيق أقصى استفادة من خلال تزويد المنتخبات السعودية باللاعبين في مختلف الألعاب.وتضمن حفل الافتتاح كلمة ترحيبية لعميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية الدكتور حسن عواجي، إضافة إلى عرض فلم مرئي عن الجامعة، واختتم بتكريم الجامعات المشاركة في البطولة.وانطلقت البطولة صباح اليوم الأربعاء بإقامة 8 لقاءات ضمن دور الـ16 للفرق على ملاعب الجامعة الإسلامية ونادي الأنصار خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أن تستكمل غداً الخميس، وصولاً إلى الأدوار النهائية والتتويج في اليوم الختامي.