تتواصل مباريات دوري الدرجة الأولى اليوم (الأربعاء) بأربع مباريات تجمع الساحل وجدة عند الساعة (3:10) عصرا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، والفيصلي والشعلة عند الساعة (3:30 ) عصرا على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ونجران والأخدود عند الساعة (6:25) مساء على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، والأهلي والحزم عند الساعة (6:40) مساءعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.وتعتبر مباراة الأهلي ضد الحزم أحد أهم مباريات الجولة (17)، إذ يسعى الفريق الأهلاوي لمواصلة انتصاراته والمنافسة على لقب دوري الأولى، في حين يطمح فريق الحزم في تعزيز منافسته أيضا على لقب دوري الأولى.فيما يتطلع فريق الأخدود لتحقيق الفوز على نجران في اللقاء المهم بينهما الليلة، والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، في حين يسعى نجران للهروب من مؤخرة ترتيب فرق دوري الأولى.ويطمح الفيصلي في العودة للانتصارات بتجاوز الشعلة والمحافظة على صدارة الدوري، فيما الشعلة يطمح في الهروب من المركز الأخير في سلم ترتيب فرق الدوري.ويحل فريق جدة ضيفا على فريق الساحل في لقاء يحظى بأهمية من الفريقين للفوز بنقاط اللقاء. إذ يبحث جدة عن تعزيز حظوظه في المنافسة على مراكز المقدمة للصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين، والساحل للهروب من مراكز المؤخرة في سلم ترتيب فرق دوري الأولى.