قال رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، إن العاصمة الرياض ستغدو مركزاً لعالم سباقات الخيل ومحطّ أنظار العالم، في الـ24 والـ25 من فبراير المقبل، بالتزامن مع انطلاق النسخة الرابعة من كأس السعودية العالميّ، أغلى سباق خيل في العالم، والمقام على أرضية ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، بمجموع جوائز يتجاوز 35 مليون دولار، تحت شعار «نسابق العالم».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفيّ الذي نظّمه نادي سباقات الخيل للإعلان عن إطلاق «كأس السعودية» 2023، مساء الثلاثاء، حيث استقبلت النسخة الحالية من البطولة رقماً غير مسبوق من طلبات المشاركة، تجاوز عددها الـ1400 طلب من 22 دولة مختلفة، 57% منها طلبات من داخل المملكة العربية السعودية، وهي أعلى نسبة مشاركة محلية في تاريخ «كأس السعودية» منذ انطلاقها في 2020.

وأضاف الأمير بندر خلال المؤتمر، أن شعار السباق في هذه النسخة، ما هو إلا تجسيد لرؤيتنا الطموحة، رؤية المملكة 2030، فنحن نسابق العالم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن، تحقيقاً لمستهدفات الرؤية التي من شأنها زيادة رفعة ومكانة المملكة على المستوى الدوليّ، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووليّ العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أن نادي سباقات الخيل وإدارة السباقات، حرصوا طوال الأعوام الماضية على تطوير «كأس السعودية»، والوصول به إلى أعلى مراحل التميّز، حيث لم يعد مجرد سباق رئيسيّ واحد، بل أصبح بطولة تقام على مدار يومين من السباقات المميزة والمنافسات القوية، بين نخبة الجياد والخيّالة والمدرّبين والملّاك من مختلف أنحاء العالم.

وعبّر الأمير عن فخره بما وصلت إليه السباقات المصاحبة للبطولة، حيث غدت مصنّفة فئة أولى وثانية عالميّاً، وليس شوط كأس السعودية فقط، وهو ما انعكس على ارتقاء تصنيف المملكة في رياضة سباقات الخيل إلى الفئة الثانية عالميّاً، وكان ذا أثر بالغ الأهمية يمكن قياسه بتزايد اهتمام ملّاك الخيل بالبطولة بشكل مطّرد، ما ظهر جليّاً في زيادة أعداد المتقدمين سنويّا للمشاركة في السباق.

وأشاد الأمير بندر بن خالد بشراكة النادي مع وزارة الثقافة؛ لما لها من جهود في تعزيز الثقافة والموروث السعوديّ، الذي يحمل معاني الخير والجمال، ولحرصها الخاصّ على نشر هذا التراث الغنيّ على المستويين المحليّ والعالميّ.

وتُفتتح الدورة الرابعة من البطولة، بتحدّي الخيالة الدوليين يوم الجمعة الـ24 من فبراير، في منافسة للفرسان، وبمشاركة سبع فتيات وسبعة فتيان قادمين من أستراليا وأوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مشاركتين محليّتين، وينافس الخيالة بصفتهم الفردية في أربع جولات، على جائزة 100,000 دولار أمريكيّ، على صهوة الجياد المدربة محليّا فقط، وتقام السباقات على الأرضيتين الرملية والعشبية، بمسافات مختلفة تراوح بين (1,200 متر) إلى (1,800 متر).

وتزداد إثارة سباقات الجمعة، عبر سباق الهانديكاب السعوديّ الدوليّ، المقام على مسافة 2,100 متر، الذي تبلغ جائزته المالية 500 ألف دولار، المخصص للجياد المدربة في إحدى دول السباقات المسجّلة، ضمن المجموعة الثانية والثالثة لدى الاتحاد الدوليّ لسباقات الخيل، إضافة إلى سباق المليون دولار بـ«كأس المنيفة» المصنف فئة ثانية، والمخصّص للخيل العربية الأصيلة، و«كأس طويق» للخيل المدربة محليّاً.

ويقام يوم السبت الـ25 من فبراير، السباق الأغلى في العالم، على شوط كأس السعودية المصنفة فئة أولى عالميّاً، البالغة جائزته المالية 20 مليون دولار، على مسافة 1,800 متر بالمسار الرمليّ، في ختام الأمسية التي تشهد 8 سباقات أخرى تتنافس فيها الخيل من جميع أنحاء العالم على الأرضيتين الرملية والعشبية.

وأعلنت إدارة النادي عن ترقية أول سباق للخيل الأصيلة من موسم سباقات النادي السنويّ إلى التصنيف الدوليّ، وهو «كأس خادم الحرمين الشريفين»، أحد الأشواط المؤهِّلة لسباق «كأس السعودية».

الجدير بالذكر أن نادي سباقات الخيل، سبق وأعلن أن رؤيته تقوم على أساس مفهوم صناعة السباقات ذات البعد الاقتصاديّ، والمدرّة لأرباح ضخمة، مقارنة بمجالات رياضية أخرى، ويطمح النادي - بوصفه ممكّناً رئيسيّاً لهذه الصناعة في المملكة - لتحقيق نجاحات تستجيب لتطلّعات القيادة الرشيدة، وتليق بمكانة المملكة على المستوى الدوليّ، وترفع من العائد الاقتصاديّ لقطاع سباقات الخيل، المتمثّل في نشر الرياضة وتحسين جودة الحياة، ما يؤهّله للمساهمة بقوة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.