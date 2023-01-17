نشط تجار السوق السوداء بشكل كبير بعد طرح تذاكر مباراتي النصر والاتفاق والتي ستقام يوم الاحد القادم 22 يناير 2023 على ملعب مرسول بارك، ومواجهة السوبر بين النصر والاتحاد والتي ستقام يوم الخميس الموافق 25 يناير 2023 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث ارتفع سعر التذاكر لـ 500% عن سعر الأصلي المحدد من قبل المنظمين والتي تتراوح أسعارها مابين 35 ريالا خلف المرمى و 8696 ريالا «بوكس لأربعة أشخاص» في المنصة الرئيسية، حيث تم شراؤها بالكامل من قبل جماهير النصر المتعطشة لرؤية نجمها العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة بشعار النصر بشكلٍ رسمي، وجاءت هذه الأسعار بحسب المقعد الذي يتم حجزه حيث تختلف الأسعار من مكان لآخر في الملعب، فيما طرحت تذاكر السوبر بين النصر والاتحاد بشكلٍ متساو بين مدرجي الأصفرين بنسبة 50٪ لكلا الفريقين، وتتراوح الاسعار مابين 25 ريالا لمدرج خلف المرمى و1750 ريالا للمنصة، ولم يعلن موقع ticketmx عن عدد التذاكر المتبقية حتى الآن، ومن المتوقع نفادها بشكلٍ كامل لجماهيرية الفريقين وتواجد كريستيانو رونالدو في المباراة المرتقبة.

وعلى نفس الصعيد أعلن حساب مرسول بارك اليوم إعادة طرح التذاكر الموسمية لمباريات النصر وستكون متاحة لأول 1000 مشترك لأجل حضور مباريات «العالمي» والتي تتراوح أسعارها من 630 ريالا للفئة العامة وتصل الى20870 ريالا لفئة ال vip.