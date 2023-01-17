يعكف مدرب الوحدة سييرا على إعادة صياغة خطوط فريقه عقب تلقيه هزيمة من الخليج بنتيجة 3/2 في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك من أجل كسب نقاط مواجهة الطائي يوم السبت القادم على ملعب الشرائع، إذ طالب اللاعبين بالتركيز الذهني أثناء تأدية الأدوار المهنية واغتنام فرص التسجيل والابتعاد عن الأخطاء الدفاعية التي صاحبت مواجهة الخليج السابقة.

ومن المقرر أن يدخل سييرا بعض التغييرات الفنية بإعادة المهاجم الفرنسي دافيد بوغيل لمركزه كرأس حربة بعد شفائه من الإصابة، ومشاركة حمد الجيزاني (ظهير أيمن) بديلا لوليد كردي الذي لم يقدم المستوى المأمول، واللاعب الشاب إسلام هوساوي (ظهير أيسر). ويطمح مدرب الفرسان في تحقيق فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاث.