فجر إخفاق المنتخب الإماراتي من كأس الخليج 25، غضب الوسط الرياضي بشكل عام في دولة الإمارات الشقيقة، بعد خروجه من دور المجموعات بنقطة واحدة واحتلاله المركز الأخير في المجموعة الثانية للمسابقة، بعد خسارتين أمام البحرين والكويت وتعادل مع قطر. وطالب الكثير عبر منصات التواصل الاجتماعي بمساءلة المسؤولين عن هذا الإخفاق ومحاسبتهم، حيث توعد حاكم الشارقة سلطان بن محمد، خلال ظهوره على قناة الشارقة الرياضية، بمحاسبة كل طرف ساهم في إخفاق المنتخب وإبعاد اللاعبين المحليين عن الأندية. وقال: «نصرف على الأندية لشغل أوقات الشباب، لكن اللاعب المواطن محارب بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق، وهدفنا الأساسي إشغال أوقات أبنائنا بالرياضة (اللاعبين المحليين) وليس التعاقد مع لاعبين أجانب»، حيث سمح اتحاد الكرة بتواجد 8 لاعبين أجانب، بين محترفين ومقيمين، في منافسات الدوري، مشيرا إلى أن منتخب بلاده تأهل لمونديال إيطاليا دون زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري. وأضاف: «عملنا إحلالا في الدوائر الحكومية والشرطة، لماذا لا نتخذ نفس الإجراء في الأندية، لأن ما يحدث عكس ما ننشده، حيث كشفت لنا الإحصاءات أن اللاعبين الإماراتيين خارج أنديتهم». واشترط مراجعة القوائم المالية لكل الأندية قبل صرف المبلغ الإضافي الذي طلبته، مشددا على تواجد اللاعبين المحليين بعدد أكبر في صفوفها.