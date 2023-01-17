استأنف فريق الاتحاد تدريباته، أمس (الإثنين)، بعد أن منح المدرب البرتغالي نونو سانتو اللاعبين إجازة يوم واحد، عقب فوزهم على الباطن، استعداداً لمواجهة الفيحاء الخميس القادم، على ملعب «الجوهرة» بجدة.

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة المدافع أحمد شراحيلي الذي تغيب عن المواجهة السابقة بسبب الإصابة، ومشاركة أحمد بامسعود في الحصة التدريبية، بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في «خليجي 25» بالعراق.

وغاب عن تدريبات الفريق كل من عبدالرحمن العبود، وعبدالعزيز البيشي، اللذين تواجدا في عيادة النادي، والمحترف البرازيلي إيغور كورنادو، الذي يعود للمشاركة اليوم (الثلاثاء)، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها.

من جهة أخرى، أقام النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مساء أمس، مأدبة عشاء لأعضاء الفريق كافة.