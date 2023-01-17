أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أن كابتن الفريق المشترك لناديي الهلال والنصر في المباراة المرتقبة يوم الخميس القادم على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، أمام باريس سان جيرمان؛ سيكون كريستيانو رونالدو. وقال إن مدير الفريق هو الكابتن خالد الشنيف، والمدرب لنجوم الهلال والنصر هو الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.

وقائمة اللاعبين الذين سيمثلون الفريق المشترك في مواجهة باريس سان جيرمان تضم من نجوم الهلال كلاً من؛ محمد العويس، سعود عبدالحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، خليفة الدوسري، عبدالله عطيف، محمد كنّو، أندري كاريلو، ماثيوس بيريرا، سالم الدوسري، وموسى ماريغا.

أما نجوم النصر فقد شملت قائمة المشاركين في المباراة كلاً من؛ أمين بخاري، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، لويس غوستافو، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، تاليسكا، بيتي مارتينيز، والنجم الكبير كريستيانو رونالدو.

من جهته، أبدى الكابتن خالد الشنيف في تصريح لـ«عكاظ» شكره لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على هذه الثقة. وقال: إن شاء الله نكون عند حسن ظنه، ونخرج بمباراة ممتعة ومتميزة ومثيرة من كلا الفريقين.