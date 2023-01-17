واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أسرة النفيسة، في وفاة فقيدها اللاعب شايع النفيسة، لاعب نادي الكوكب والمنتخب السعودي سابقاً (رحمه الله). وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة النفيسة كافة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.ومن جهته، أعرب شقيق الفقيد، يوسف النفيسة باسمه ونيابة عن أسرته، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.‫أُرسلت من الـ iPhone