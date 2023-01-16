استقبل رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم، قائد فريق موسم الرياض لاعب نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسلمه شارة قيادة الفريق الذي سيلاقي مساء الخميس القادم فريق باريس سان جيرمان، على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، معلناً بذلك أن رونالدو سيقود الفريق المؤلف من نجوم الهلال والنصر، في واحد من أكبر اللقاءات الرياضية لنجوم وعشاق كرة القدم.وأوضح آل الشيخ أن نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق خالد الشنيف، سيتولى مهمة مدير فريق كأس موسم الرياض خلال المباراة، مؤكداً في الوقت ذاته أن تشكيلة الفريق ستعلن غداً من قبل الشنيف، والمدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو.وكان قائد فريق موسم الرياض قد ظهر مرتدياً شارة القائد الحاملة شعار موسم الرياض 2022، وحاملاً القميص رقم 7 المطبوع باسمه خصيصاً للمباراة المرتقبة بعد أيام.وستصاحب المباراة أنشطة ترفيهية وعروض ضوئية وألعاب نارية، تسهم في خلق جو من المرح للجمهور الذي يتوقع أن يملأ مقاعد استاد الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يَعِدُ موسم الرياض 2022 جمهوره بمواصلة إمتاعهم بأحداث تفوق الخيال، إذ تستمر مناطقه في إبهار الزائرين بالمفاجآت المتتالية، وتقديم مزيج من التجارب العالمية والمحلية الشيقة.