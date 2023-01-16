تواج أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الفائزين في حفل ختام رالي داكار السعودية 2023، في مركز الملك عبدالعزيز العالمي «إثراء»، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي.وأكد أمير المنطقة الشرقية أن القيادة الحكيمة - أيدها الله - تقدم دعماً لا محدوداً للرياضات المختلفة وللبنية التحتية والتنظيمية لاستضافة البطولات العالمية، منوِّهاً بما تمتلكه المملكة من إمكانات كبيرة تؤهلها لاستضافة أهم البطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية، وهذه إحدى البطولات المهمة التي نجحت المملكة في تنظيمها ولله الحمد.وشهد حفل الختام تتويج الفائزين بالسباق في الفئات الـ6 (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، الشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة، إضافة إلى فئة داكار كلاسيك)، بعد اختتام المرحلة الـ14 من السباق، التي انطلقت منافساتها من الهفوف حتى الدمام، بمسافة إجمالية تبلغ 406 كيلومترات، منها 270 كم لمرحلة الربط، و136 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.وبنهاية النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية، تُوّج المتسابق القطري ناصر العطية، سائق فريق «تويوتا غازو» بالمركز الأول في فئة السيارات، مسجلاً ساعة و20 دقيقة و49 ثانية، عن الفرنسي سيباستيان لوب، سائق فريق «البحرين ريد إكستريم» صاحب المركز الثاني، والبرازيلي لوكاس مورايس، سائق فريق «أوفر درايف» صاحب المركز الثالث، بفارق ساعة و38 دقيقة و31 ثانية الذي يشارك في رالي داكار السعودية للمرة الأولى.ونجح العطية في تحقيق اللقب الخامس له في مسيرته، والثاني على التوالي، محتلاً بذلك المرتبة الثانية في أكثر السائقين تحقيقاً للألقاب في رالي داكار، خلف الفرنسي بيترهانسيل الذي يملك في رصيده 8 ألقاب، فيما أزاح العطية، الفنلندي آري فاتانين، من المركز الثاني في الترتيب العام، بعد تفوقه في هذه النسخة.وفي فئة الدراجات النارية، حاز الأرجنتيني كيفين بينافيديس درّاج فريق «ريد بُل كيه تي إم» المرتبة الأولى، وفاز الفرنسي أليكساندر غيرود درّاج فريق «ياماها» بلقب النسخة الحالية من الرالي، عن فئة الدراجات رباعية العجلات «الكوادز»، ونال الأمريكي أوستن جونز، سائق فريق «ريد بُل أوفرود جونيور» لقب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تي 3»، وتوّج البولندي إيريك غوكزال، سائق فريق «إنرجي لانديا رالي تيم» أصغر مشاركٍ في الرالي، بلقب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري ستي 4»، وفي فئة الشاحنات، تمكَّن الهولندي يانوس فان كاستيرين، سائق فريق «دي روي» من حصد المركز الأول في هذه الفئة.الجدير بالذكر أن النسخة الرابعة من رالي داكار السعودية 2023، التي تعدُّ الـ45 في تاريخ الرالي، شهدت مشاركة 820 سائقاً وملاَّحاً في جميع فئات الرالي الـ6.